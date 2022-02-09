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Кулеба прокомментировал слова Макрона о "решающих ближайших днях"

Среда, 9 февраля 2022, 18:02
Кулеба прокомментировал слова Макрона о решающих ближайших днях
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook-страница министра

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать буквально слова президента Франции Эммануэля Макрона в контексте напряженности между Россией и Западом, что ближайшие дни могут быть решающими.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал на брифинге 9 февраля.

"Что касается фразы Эммануэля Макрона о "критичности ближайших дней" - он как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущения ситуации после разговора с президентом Путиным и президентом Зеленским. Но сейчас не нужно категорически привязываться к календарю - дням, неделям, месяцам - надо планово работать. Нам, напомню, обещали войну к концу декабря, потом в середине января, потом до конца января, потом в начале февраля – но мы все еще находимся в дипломатическом процессе", – напомнил Дмитрий Кулеба.

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На вопрос о том, с какими предложениями в Украину приехал Макрон после разговора в Москве, Кулеба отметил, что он приехал с "мнением, а не предложениями".

"Сейчас мы находимся в фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно предпринять, чтобы вывести ситуацию из тупика… Вчера было обсуждение идей, но это не было обсуждением конкретных предложений", - ответил министр иностранных дел.

Он добавил, что хотя в обществе распространены предположения о том, что Украину на таких переговорах могут принуждать к определенным уступкам, президенту Владимиру Зеленскому и главе МИД "такая модель недопустима".

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Дмитрий Кулеба заверил, что в разговоре Зеленского и Макрона не поднимали вопроса отказа Украины от евроатлантических стремлений и никаких "зрад" не произошло.

По его словам, Эммануэль Макрон продемонстрировал, что хорошо разобрался в тонкостях работы трехсторонней контактной группы. "Это свидетельство того, что он действительно глубоко познакомился с этой проблематикой и искренне пытается найти решение", - добавил Дмитрий Кулеба.

Темы: Кулеба ДмитрийМакронМИДПутин
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