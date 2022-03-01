Прокурор Международного уголовного суда начал расследование по преступлениям России

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил начать расследование относительно совершения Россией военных преступлений и преступлений против человечества в Украине.

Источник: заявление Хана на сайте Международного уголовного суда (МУС)

Прямая речь: "В прошлую пятницу я выразил свою растущую обеспокоенность событиями, разворачивающимися в Украине… Сегодня я хочу сообщить, что решил как можно скорее начать расследование ситуации в Украине".

Детали: Карим Хан отметил, что Украина не является государством-участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в его офис.

Но юрисдикция суда уже дважды признавалась по поводу событий в Украине: первая декларация – по преступлениям, совершенным на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Вторая декларация – о преступлениях, совершенных в Украине с 20 февраля 2014 года.

Прямая речь: "Я ознакомился с выводами Офиса, следующими из предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что есть достаточные основания для начала расследования.

В частности, я уверен, что есть обоснованные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества по поводу событий, которые уже были оценены во время предварительной экспертизы Офисом.

Учитывая расширение конфликта в последние дни, я намерен, чтобы это расследование также охватило любые новые вероятные преступления, подпадающие под юрисдикцию моего офиса, совершаемые любой стороной конфликта на любой части территории Украины".

Детали: Главный прокурор МУС поручил своей команде изучить все возможности "сохранения доказательств".

Следующим шагом является продолжение процесса поиска и получения разрешения от Палаты предварительного производства Суда на открытие расследования.

Альтернативный путь, который мог бы ускорить рассмотрение дела – это передача государством-участником МУС ситуации в офис главного прокурора.

Хан отметил, что продолжит внимательно следить за событиями в Украине, и призвал посылать информацию о ситуации на почту: otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Главная прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала это так: "Большая наша победа и первый шаг к тому, что я обещала гражданину Путину вчера"

Напомним: Международный уголовный суд в Гааге, в частности, расследует военные преступления.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, а через 8 лет, 24 февраля 2022 года, начала полномасштабное вторжение в Украину.