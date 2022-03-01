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Disney приостановил показ своих фильмов в России

Вторник, 1 марта 2022, 02:40
Disney приостановил показ своих фильмов в России
ФОТО: GETTY

Walt Disney Company приостанавливает показ фильмов в кинотеатрах России.

Источник: Walt Disney Company

Дословно: "В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом мы останавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе будущего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие деловые решения в зависимости от развития ситуации".

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Детали: Отмечается, что Disney работает над предоставлением  гуманитарной помощи беженцам.

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