Disney приостановил показ своих фильмов в России
Вторник, 1 марта 2022, 02:40
Walt Disney Company приостанавливает показ фильмов в кинотеатрах России.
Источник: Walt Disney Company
Дословно: "В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом мы останавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе будущего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие деловые решения в зависимости от развития ситуации".
Реклама:
Детали: Отмечается, что Disney работает над предоставлением гуманитарной помощи беженцам.