Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Disney приостановил показ своих фильмов в России

Вторник, 1 марта 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

Walt Disney Company приостанавливает показ фильмов в кинотеатрах России.

Источник: Walt Disney Company

Дословно: "В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом мы останавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе будущего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие деловые решения в зависимости от развития ситуации".

Детали: Отмечается, что Disney работает над предоставлением  гуманитарной помощи беженцам.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Последние новости
18:59
В России на митингах задержали более 4 тысяч человек
18:51
В условиях военного положения: Кабмин запретил взыскание штрафов за неуплату коммуналки
18:50
ВИДЕОНад Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше
18:43
Враг ударил по Виннице с Черного моря, количество жертв уточняется - Воздушные силы
18:42
Актер Паша Ли погиб под обстрелами в Ирпене
18:41
В путинском Совете по правам человека заявили о тяжелых последствиях войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
Все новости...