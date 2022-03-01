Disney приостановил показ своих фильмов в России

Walt Disney Company приостанавливает показ фильмов в кинотеатрах России.

Источник: Walt Disney Company

Дословно: "В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом мы останавливаем выпуск театральных фильмов в России, в том числе будущего "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать последующие деловые решения в зависимости от развития ситуации".

Детали: Отмечается, что Disney работает над предоставлением гуманитарной помощи беженцам.