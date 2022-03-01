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За минувшие сутки ВСУ сбили 5 истребителей и вертолет – МОУ

Роман РоманюкВторник, 1 марта 2022, 04:51

28 февраля Вооруженные силы сбили во время налетов на Украину 5 российских истребителей и вертолет.

Источник: YouTube Министерства обороны.

Дословно: "Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего 28 февраля было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным это СУ-30 и СУ-35".

Детали: Кроме этого, украинские зенитчики возле Киева сбили крылатую ракету и один вертолет с помощью зенитных комплексов БУК-М1.

Украинские силы, сообщают в МОУ, не только оборонялись, но и атаковали:

  • штурмовики СУ-25 в течение суток бомбили колонны бронетехники в Киевской и Житомирской областях;
  • бомбардировщики СУ-24 М нанесли 4 бомбовых удара по танковым и механизированным колоннам на Черниговщине и вблизи Бердянска; 
  • "Байрактарами" уничтожили танк и 2 ЗРК "БУК".

Темы: армиявойнаавиа
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