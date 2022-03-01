Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ООН: Более 500 тысяч украинцев стали беженцами после нападения РФ

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 03:57
ООН: Более 500 тысяч украинцев стали беженцами после нападения РФ
ФОТО: GETTY

Более полумиллиона беженцев выехали из Украины после нападения России, а еще 160 тысяч стали внутренне перемещенными лицами.

Источник: заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс во время заседания Совета Безопасности ООН, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Кроме того, по данным Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских в Украине.

Реклама:

Гриффитс отметил, что реальные цифры могут быть больше.

Темы: ООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
ООН
Нельзя предлагать России уступки – МИД о вероятном ослаблении санкций
ООН ведет тайные переговоры с РФ об отмене всех основных санкций в обмен на зерновую сделку
Lloyd's и ООН ведут переговоры по страхованию перевозок украинского зерна
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: