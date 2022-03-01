ООН: Более 500 тысяч украинцев стали беженцами после нападения РФ

Более полумиллиона беженцев выехали из Украины после нападения России, а еще 160 тысяч стали внутренне перемещенными лицами.

Источник: заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс во время заседания Совета Безопасности ООН, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Кроме того, по данным Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждено по меньшей мере 406 пострадавших и 102 погибших среди гражданских в Украине.

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Гриффитс отметил, что реальные цифры могут быть больше.