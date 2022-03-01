Возле Киева снаряд попал в роддом

Недалеко от Киева снаряд попал в роддом частной сети "Адонис".

Источник: гендиректор сети "Адонис" Виталий Гирин в Facebook.

Дословно: "Все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит".

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Детали: По словам Гирина, всех людей успели эвакуироваться из поврежденного здания.

Цитата: "Главное – не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности. Это точно".

Справка: Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.