Возле Киева снаряд попал в роддом
Вторник, 1 марта 2022, 06:18
Недалеко от Киева снаряд попал в роддом частной сети "Адонис".
Источник: гендиректор сети "Адонис" Виталий Гирин в Facebook.
Дословно: "Все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит".
Детали: По словам Гирина, всех людей успели эвакуироваться из поврежденного здания.
Цитата: "Главное – не нужно сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном месте и безопасности. Это точно".
Справка: Частный роддом сети "Адонис" находится в селе Бузовая на Житомирской трассе возле Киева. В этом районе уже несколько дней идут очень упорные бои, поскольку враг пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.