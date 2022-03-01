NASA ищет возможности обойтись на МКС без России

Американское космическое агентство NASA ищет способы удержать на орбите Международную космическую станцию ​​без российской помощи.

Источник: Yahoo со ссылкой на AFP.

Детали: После российского вторжения в Украину и санкций Запада против РФ ее чиновники начали пугать мир тем, что МКС без российской помощи упадет.

Однако в NASA пока не видят, чтобы россияне перестали выполнять свою часть работы на станции.

Руководитель программы космических полетов американского агентства Кэти Лудерс рассказала, что работы проходят в обычном режиме.

Дословно: "Мы не получаем никаких признаков на рабочем уровне, что наши коллеги не делают свою работу.

Тем не менее, мы всегда ищем, как получить большую операционную гибкость, и наши поставщики грузов на МКС видят разные возможности".

По ее словам, недавно американская компания Northrop Grumman сумела разгрузить корабль на МКС уже без помощи россиян, а компания Илона Маска SpaceX также ищет новые возможности участия в проекте.

Еще детали: На МКС у стран разделены обязанности. США обеспечивает питание и жизнеобеспечение, Россия – отвечает за двигатели и удержание станции на орбите. К МКС пришвартован космический корабль "Прогресс", который периодически поднимает станцию ​​на 400 километров, чтобы она держала правильную орбиту.

Что было раньше: Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин устрашил мир перспективой выхода РФ из проекта по МКС.

На риторический твит Рогозина с вопросом "Кто спасет МКС?", Илон Маск прямо в комментарии бросил логотип SpaceX.