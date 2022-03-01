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Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдан — мэр

Анастасия Калатур, Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 07:05

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты, но город не сдан.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в FB

Прямая речь Колыхаева: "Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это – первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение".

Детали: Мэр отметил, что сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, но подчеркнул, что Херсон был и остается украинским и хуже всего, что можно сделать сейчас – это начать разваливать город изнутри.

Колыхаев призвал сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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