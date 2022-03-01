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Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдан – мэр

Анастасия Калатур, Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 06:05

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты, но город не сдан.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в FB

Прямая речь Колыхаева: "Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это – первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение".

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Детали: Мэр отметил, что сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, но добавил, что сегодня задача номер – контроль за работой магазинов, аптек, транспорта, уборка мусора.

Колыхаев рассказал, что 28 февраля открыли счета для финансовой поддержки города – и люди со всего мира начали присылать деньги. В назначении платежей они пишут: "Херсон в сердце", "Держитесь, родные", "Русский корабль, иди нах...".

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.

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Темы: ХерсонвойнаРосcия
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