Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдан – мэр

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты, но город не сдан.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в FB

Прямая речь Колыхаева: "Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это – первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение".

Детали: Мэр отметил, что сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, но подчеркнул, что Херсон был и остается украинским и хуже всего, что можно сделать сейчас – это начать разваливать город изнутри.

Колыхаев призвал сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.