Армия РФ поставила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдан – мэр

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты, но город не сдан.

Источник: мэр Херсона Игорь Колыхаев в FB

Прямая речь Колыхаева: "Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это – первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали – и это второе хорошее сообщение".

Реклама:

Детали: Мэр отметил, что сейчас трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, но добавил, что сегодня задача номер – контроль за работой магазинов, аптек, транспорта, уборка мусора.

Колыхаев рассказал, что 28 февраля открыли счета для финансовой поддержки города – и люди со всего мира начали присылать деньги. В назначении платежей они пишут: "Херсон в сердце", "Держитесь, родные", "Русский корабль, иди нах...".

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и благоразумие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.