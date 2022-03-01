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США объяснили, почему не будут закрывать небо над Украиной

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 06:38
США объяснили, почему не будут закрывать небо над Украиной
Джен Псаки, фото Getty Images

В Белом заявили, что введение США беспилотной зоны в небе Украины является "не наилучшей идеей", поскольку это втянет США в прямой военный конфликт с Россией.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает WSJ.

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея" - сказала Псаки.

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Президент Байден заявил, что США не будут воевать с российскими войсками в Украине, хотя американские военные предоставили оружие, и в субботу заявил, что окажут до 350 миллионов долларов дополнительной военной помощи, включая "летальную оборонную помощь".

Депутат Адам Кинзингер повторил свое желание создать запретную для полетов зону над Украиной, хотя он признал, что это вряд ли произойдет.

"Я не думаю, что это слишком поздно. Но я думаю, что с каждым днем ​​вы знаете все больше объектов [ракет "земля-воздух]", которые перемещаются россиянами, да, это становится все сложнее" - отметил он.

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Другие законодатели, такие как сенатор Марко Рубио, отклонили эту идею.

"Я думаю, что люди должны понять, что это значит. Это означает готовность сбивать российские самолеты, что означает Третью мировую войну против НАТО и Соединенных Штатов. Я думаю, что люди должны понимать, что это такое. Когда вы говорите это, вы говорите об этом" – заявил он.

Темы: СШАУкраинаРосcиявойна
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