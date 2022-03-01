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Оккупанты бомбили площадь Свободы и центр Харькова, попали в ОГА

Вторник, 1 марта 2022, 07:44

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание самой облгосадминистрации.

Источник: Видео взрывов, Telegram

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Детали: На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.

ВИДЕО ДНЯ

По предварительным данным, по Харькову был нанесен авиаудар. Скорее всего, ракет было несколько, одна упала на площади, а по крайней мере одна попала в здание ОГА. Внутри есть пострадавшие.

В результате взрыва на площади образовалась огромная воронка. Информации о жертвах пока нет.

Темы: Харьковвойна
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