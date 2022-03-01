Оккупанты бомбили площадь Свободы и центр Харькова, попали в ОГА
Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание самой облгосадминистрации.
Источник: Видео взрывов, Telegram
Детали: На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.
В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.
По предварительным данным, по Харькову был нанесен авиаудар. Скорее всего, ракет было несколько, одна упала на площади, а по крайней мере одна попала в здание ОГА. Внутри есть пострадавшие.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Удар по майдану Свободи — відео зсередини обладміністрації.— Спутник News АТО (@SputnikATO) March 1, 2022
Помогите забрать раненых pic.twitter.com/rKjFbEErSG
В результате взрыва на площади образовалась огромная воронка. Информации о жертвах пока нет.