Оккупанты бомбили площадь Свободы и центр Харькова, попали в ОГА

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности, большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание самой облгосадминистрации.

Источник: Видео взрывов, Telegram

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Детали: На видео видно, как большой взрыв происходит на самой большой площади Харькова, недалеко от здания областной администрации.

В момент взрыва на перекрестке находятся многие автомобили и люди.

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По предварительным данным, по Харькову был нанесен авиаудар. Скорее всего, ракет было несколько, одна упала на площади, а по крайней мере одна попала в здание ОГА. Внутри есть пострадавшие.

Харківська ОДА після російської ракети pic.twitter.com/DxPG3U8W9L — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Удар по майдану Свободи — відео зсередини обладміністрації.



Помогите забрать раненых pic.twitter.com/rKjFbEErSG — Спутник News АТО (@SputnikATO) March 1, 2022

В результате взрыва на площади образовалась огромная воронка. Информации о жертвах пока нет.