Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия несет сокрушительные потери на всех фронтах – Резников

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 08:46
Алексей Резников. Фото с Facebook

Путинская Россия, которая ночью 24 февраля напала на Украину, несет сокрушительные потери на всех фронтах – военном, экономическом, киберфоронте.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "122 часа сопротивления. Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует.

На экономическом фронте Россия уже понесла сокрушительные потери. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте".

Детали: Министр также напомнил, что увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. А в России сотни тысяч людей уже узнали, что власть им лжет, что нет никакой "спецоперации", а есть обычная захватническая война, на которой уже погибли тысячи россиян.

Резников подчеркнул, что варварские российские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами, а могут только с мирными, как последние трусы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Прямая речь министра обороны: "Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены все оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал.

Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли"".

Темы: РезниковРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Кадыров признал первые жертвы среди чеченской "гвардии"
В Киевской области враг обстрелял реабилитационный центр Минветеранов
Оккупанты бомбили площадь Свободы и центр Харькова, попали в ОГА
Враг продолжает нести потери: 5 710 солдат, более 800 боевых машин, 198 танков
Последние новости
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
17:31
Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения
17:27
Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы
17:25
"Борются за свой народ против жестокой тирании": Стинг поддержал Украину
17:13
Кабмин определился, что делать с телами оккупантов
Все новости...