Россия несет сокрушительные потери на всех фронтах – Резников

Путинская Россия, которая ночью 24 февраля напала на Украину, несет сокрушительные потери на всех фронтах – военном, экономическом, киберфоронте.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "122 часа сопротивления. Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует.

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На экономическом фронте Россия уже понесла сокрушительные потери. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте".

Детали: Министр также напомнил, что увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. А в России сотни тысяч людей уже узнали, что власть им лжет, что нет никакой "спецоперации", а есть обычная захватническая война, на которой уже погибли тысячи россиян.

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Резников подчеркнул, что варварские российские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами, а могут только с мирными, как последние трусы.

Прямая речь министра обороны: "Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены все оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал.

Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли"".