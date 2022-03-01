Россия несет сокрушительные потери на всех фронтах – Резников

Путинская Россия, которая ночью 24 февраля напала на Украину, несет сокрушительные потери на всех фронтах – военном, экономическом, киберфоронте.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Резникова: "122 часа сопротивления. Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует.

На экономическом фронте Россия уже понесла сокрушительные потери. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное ИТ-сообщество. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте".

Детали: Министр также напомнил, что увеличиваются поставки оружия и всего необходимого из Европы. А в России сотни тысяч людей уже узнали, что власть им лжет, что нет никакой "спецоперации", а есть обычная захватническая война, на которой уже погибли тысячи россиян.

Резников подчеркнул, что варварские российские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они неспособны больше воевать с вооруженными украинцами, а могут только с мирными, как последние трусы.

Прямая речь министра обороны: "Это военное преступление. Его непосредственные исполнители и организаторы обречены все оставшееся свое существование носить клеймо убийц и прятаться. Их ждет трибунал.

Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления. Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже "превзошли"".