Враг продолжает нести потери: 5 710 солдат, более 800 боевых машин, 198 танков
Вторник, 1 марта 2022, 09:51
По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.
Источник: Министерство обороны
Детали: Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 (по состоянию на 06:00) составили:
- в личном составе – 5 710 человек,
- пленных – 200,
Уничтожено и повреждено:
- самолетов – 29,
- вертолетов – 29,
- танков ‒ 198,
- ББМ – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО – 24,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2,
- автомобильной техники – 305.
В Минобороны отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
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