Враг продолжает нести потери: 5 710 солдат, более 800 боевых машин, 198 танков

Уничтоженная техника врага в Буче под Киевом. Фото из ТГ-паблика Ирпень | Буча | Гостомель

По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.

Источник: Министерство обороны

Детали: Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 (по состоянию на 06:00) составили:

в личном составе – 5 710 человек,

пленных – 200,

Уничтожено и повреждено:

самолетов – 29,

вертолетов – 29,

танков ‒ 198,

ББМ – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО – 24,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2,

автомобильной техники – 305.

В Минобороны отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.