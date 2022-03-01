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Враг продолжает нести потери: 5 710 солдат, более 800 боевых машин, 198 танков

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 08:51
Враг продолжает нести потери: 5 710 солдат, более 800 боевых машин, 198 танков
Уничтоженная техника врага в Буче под Киевом. Фото из ТГ-паблика Ирпень | Буча | Гостомель

По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.

Источник: Министерство обороны

Детали: Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 (по состоянию на 06:00) составили:

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  • в личном составе – 5 710 человек,
  • пленных – 200,

Уничтожено и повреждено:

  • самолетов – 29,
  • вертолетов – 29,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО – 24,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2,
  • автомобильной техники – 305.

В Минобороны отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: Росcиявойна
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