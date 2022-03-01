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Свитолина отказалась играть против спортсменок — представительниц России или Беларуси

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 08:59
Свитолина отказалась играть против спортсменок — представительниц России или Беларуси
ФОТО: GETTY

Первая ракетка Украины Елина Свитолина сообщила, что не будет играть против спортсменок из России или Беларуси – только в случае, если они будут выступать как нейтральные атлеты, то есть без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

Источник: Свитолина в Twitter, Sport.uaSuspilne

Дословно: "Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они придерживались рекомендаций МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

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Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее (где в первом раунде соревнований по жеребьевке попала на россиянку Анастасию Потапову – ред.). Также не буду играть никакой другой матч против российских или белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг".

Детали: Свитолина отметила, что не обвиняет российских спортсменов и хочет отдать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, выступившим против войны.

Темы: спортРосcияБеларусь
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