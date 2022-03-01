Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Свитолина отказалась играть против спортсменок — представительниц России или Беларуси

Анастасия КалатурВторник, 1 марта 2022, 09:59

Первая ракетка Украины Елина Свитолина сообщила, что не будет играть против спортсменок из России или Беларуси – только в случае, если они будут выступать как нейтральные атлеты, то есть без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

Источник: Свитолина в Twitter, Sport.uaSuspilne

Дословно: "Нынешняя ситуация требует четкой позиции от наших организаций – ATP, WTA и ITF. Поэтому мы, украинские игроки, попросили, чтобы они придерживались рекомендаций МОК и допускали российских и белорусских спортсменов только как нейтральных атлетов, без демонстрации национальных символов, цветов, флагов или гимна.

Соответственно, хочу объявить, что завтра не буду играть в Монтеррее (где в первом раунде соревнований по жеребьевке попала на россиянку Анастасию Потапову – ред.). Также не буду играть никакой другой матч против российских или белорусских теннисисток, пока наши организации не пойдут на этот шаг".

Детали: Свитолина отметила, что не обвиняет российских спортсменов и хочет отдать должное всем игрокам, особенно российским и белорусским, выступившим против войны.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: спортРосcияБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
спорт
У Путина забрали почетный черный пояс по тхэквондо
Национальная хоккейная лига разорвала отношения с бизнес-партнерами в РФ
Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ
Последние новости
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
17:31
Ирпень вынужденно отключили от газоснабжения
17:27
Русские оккупанты стреляли по митингующим в Новой Каховке, 5 ранили – очевидцы
17:25
"Борются за свой народ против жестокой тирании": Стинг поддержал Украину
17:13
Кабмин определился, что делать с телами оккупантов
Все новости...