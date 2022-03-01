Херсоном едет российская техника, берут людей в плен – ОГА

В Херсоне по городу едет российская оккупационная техника, сообщил глава Облгосадминистрации Геннадий Лагута.

Источник: Лагута в комментарии УП

Детали: Пока подробностей никаких нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

Upd. Лагута сообщил в соцсетях, что в Херсоне оккупировать заходящие на территорию города захватывают местных жителей в плен. Вероятно, их будут использовать как живой щит для продвижения вперед, считает Лагута.

Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы.

"По Херсону їде російська бронетехніка", – голова ОДА Геннадій Лагута pic.twitter.com/n41As8wRAV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022

Предыстория: Ранее сообщалось, что на въездах в Херсон российская армия установила блокпосты.