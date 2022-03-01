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Херсоном едет российская техника, берут людей в плен – ОГА

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 10:40

В Херсоне по городу едет российская оккупационная техника, сообщил глава Облгосадминистрации Геннадий Лагута.

Источник: Лагута в комментарии УП

Детали: Пока подробностей никаких нет, но глава ОГА показал фото и видео, где по улицам города едет российская бронетехника.

Upd. Лагута сообщил в соцсетях, что в Херсоне оккупировать заходящие на территорию города захватывают местных жителей в плен. Вероятно, их будут использовать как живой щит для продвижения вперед, считает Лагута.

Сейчас в Херсоне воздушная тревога. В городе слышны сильные взрывы.

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Предыстория: Ранее сообщалось, что на въездах в Херсон российская армия установила блокпосты.

Темы: ХерсонРосcиявойна
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