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Лукашенко рассказал, как Путин оправдывал атаку на Украину с Беларуси

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 11:23
Лукашенко и Путин, Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если бы российские войска не атаковали Украину с территории Беларуси, украинские ракеты "прилетели бы в Гомель и Мозырь".

Источник: Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета министров, пишет БЕЛТА

Детали: По его словам, в 5 утра 24 февраля президент РФ Владимир Путин информировал его о том, что группировка российских войск в Беларуси будет атаковать Украину.

Якобы перед принятием такого решения белорусская разведка и россияне обнаружили на территории Украины в непосредственной близости от белорусской границы несколько зенитных и ракетных дивизионов, "изготовившихся для нанесения удара по российским войскам в районах сосредоточения на белорусской территории".

По словам Лукашенко, одновременно с объявлением решения о проведении военной операции Россией был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям.

"Если бы этого не сделали, эти ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь", - считает самопровозглашенный президент.

Темы: ЛукашенкоРосcиявойнаБеларусь
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