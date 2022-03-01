Артобстрел Харьковской ОГА: под завалами - люди, пока достали шестерых
Вторник, 1 марта 2022, 10:18
В результате артиллерийских обстрелов центра Харькова частично разрушено здание облгосадминистрации, спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.
Источник: обновленные данные от ГСЧС
Детали: В результате артобстрела в центре Харькова частично разрушено здание ОГА.
Реклама:
"Під завалами знаходяться люди. Рятувальники дістали 6 чоловік, близько 20 чоловік поранені".— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2022
Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Наслідки обстрілу площі Свободи в Харкові, де розташована будівля ОДА. pic.twitter.com/mPzGCllFIY
Под завалами находятся люди. Спасатели изъяли 6 человек, около 20 человек ранены.
ВИДЕО ДНЯ
По меньшей мере, спасатели изъяли шестерых, около 20 — ранены.