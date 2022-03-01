Артобстрел Харьковской ОГА: под завалами - люди, пока достали шестерых

В результате артиллерийских обстрелов центра Харькова частично разрушено здание облгосадминистрации, спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.

Источник: обновленные данные от ГСЧС

Детали: В результате артобстрела в центре Харькова частично разрушено здание ОГА.

"Під завалами знаходяться люди. Рятувальники дістали 6 чоловік, близько 20 чоловік поранені".



Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Наслідки обстрілу площі Свободи в Харкові, де розташована будівля ОДА. pic.twitter.com/mPzGCllFIY March 1, 2022

Под завалами находятся люди. Спасатели изъяли 6 человек, около 20 человек ранены.

По меньшей мере, спасатели изъяли шестерых, около 20 — ранены.