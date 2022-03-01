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Артобстрел Харьковской ОГА: под завалами - люди, пока достали шестерых

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 11:18

В результате артиллерийских обстрелов центра Харькова частично разрушено здание облгосадминистрации, спасатели продолжают доставать людей из-под завалов.

Источник: обновленные данные от ГСЧС

Детали: В результате артобстрела в центре Харькова частично разрушено здание ОГА.

Под завалами находятся люди. Спасатели изъяли 6 человек, около 20 человек ранены.

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По меньшей мере, спасатели изъяли шестерых, около 20 — ранены.

Темы: войнаХарьков
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