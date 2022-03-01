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Казахстан предлагает быть посредником в переговорах Украины и РФ

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 11:49
ТОКАЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Украине и России посредничество в переговорах при необходимости.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры.

Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся".

Детали: Президент Казахстана также поручил правительству страны подготовить экономику к отражению санкционных вызовов.

По его словам, Россия напала на Украину, потому что "Минские соглашения остались на бумаге".

Темы: КазахстанУкраинаРосcиявойна
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