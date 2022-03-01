Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Казахстан предлагает быть посредником в переговорах Украины и РФ

Алена МазуренкоВторник, 1 марта 2022, 10:49
Казахстан предлагает быть посредником в переговорах Украины и РФ
ТОКАЄВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Украине и России посредничество в переговорах при необходимости.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры.

Реклама:

Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся".

Детали: Президент Казахстана также поручил правительству страны подготовить экономику к отражению санкционных вызовов.

По его словам, Россия напала на Украину, потому что "Минские соглашения остались на бумаге".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КазахстанУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Казахстан
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: