Казахстан предлагает быть посредником в переговорах Украины и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Украине и России посредничество в переговорах при необходимости.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия, другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры.

Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся".

Детали: Президент Казахстана также поручил правительству страны подготовить экономику к отражению санкционных вызовов.

По его словам, Россия напала на Украину, потому что "Минские соглашения остались на бумаге".