Мэр Чернигова Владислав Атрощенко объявил премию за уничтожение на территории города вражеской техники и обезвреживание оккупантов.

Источник: Атрощенко в Facebook

Дословно: "Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого".

Детали: Он также призвал жителей самоорганизоваться и всячески помогать обороне города.