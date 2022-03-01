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Мэр Чернигова объявил премию за уничтоженную технику и убитых оккупантов РФ

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 11:55

Мэр Чернигова Владислав Атрощенко объявил премию за уничтожение на территории города вражеской техники и обезвреживание оккупантов.

Источник: Атрощенко в Facebook

Дословно: "Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого".

Детали: Он также призвал жителей самоорганизоваться и всячески помогать обороне города.

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Темы: Черниговвойна
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