Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр Чернигова объявил премию за уничтоженную технику и убитых оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 10:55
Мэр Чернигова объявил премию за уничтоженную технику и убитых оккупантов
МЭР ЧЕРНИГОВА ВЛАДИСЛАВ АТРОШЕНКО. ФОТО С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ

Мэр Чернигова Владислав Атрощенко объявил премию за уничтожение на территории города вражеской техники и обезвреживание оккупантов.

Источник: Атрощенко в Facebook

Реклама:

Дословно: "Личная премия от меня за сожженный БТР – 150 тыс. грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты 300$ за каждого".

Детали: Он также призвал жителей самоорганизоваться и всячески помогать обороне города.

Что предшествовало: Во вторник на территорию Черниговской области вошли белорусские войска.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Черниговвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Чернигов
СБУ показала ракету, которой россияне ударили по драмтеатру в Чернигове
Удар по Чернигову: количество пострадавших возросло до 156, спасательную операцию завершили
Боррель об атаке РФ на Чернигов: Трусливый удар по гражданским
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: