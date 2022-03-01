В Сумской области оккупанты под белыми флагами расстреливают гражданских – глава ОВА
Вторник, 1 марта 2022, 12:32
В Сумской области военная техника оккупантов ездит по селам под белыми флагами и расстреливает мирных жителей.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "Срочно село Низы, Сумской район, вражеская техника ездит по селу Низы и окрестностям!
Вражеская ездит по селам с белыми флагами и расстреливают мирных людей!".
Детали: Позже глава ОВА сообщил, что колонна вражеской тяжелой техники едет через Сумы, также происходят авиаудары.
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