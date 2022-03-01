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Пограничники направили в военкомат 10 мужчин, пытавшихся за взятку выехать из Украины

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 11:34

Государственная пограничная служба задокументировала 10 фактов попыток подкупа, чтобы получить содействие в пересечении границы.

Источник: ГПСУ

Детали: Согласно условиям военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Десять человек, попытавшихся подкупить пограничников, направили в военкомат.

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В настоящее время среднесуточный поток через пункты пропуска со странами ЕС с 50 тысяч граждан вырос до 120 тысяч, подавляющее большинство которых направляется на выезд.

Из-за необходимости одновременно покинуть границы большого количества людей фиксируется значительное увеличение очередей из автомобилей и граждан в пешем порядке.

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В таких условиях Государственная пограничная служба Украины вместе с коллегами сопредельных стран максимально упростила пограничное оформление и расширила возможности движения через большинство пунктов пропуска.

Однако нередкими стали попытки подкупа охранников границы мужчинами из категории, которой ограничен выезд. Только за прошедшие сутки сотрудники внутренней и собственной безопасности выявили 10 фактов попыток предоставления на неправомерной выгоды, чтобы получить содействие в пересечении границы.

7 из них, граждане Василий Б. и Антон Д. 1983 г.р., Константин 2003 г.р., Эдуард Г. 1971 г.р., Василий К. 1984 г.р., Олег Д. 1987 г.р. и Тенгиз Щ. 1962 г.р. в пунктах пропуска "Шегини", "Краковец", "Тыса", "Смольница", "Косино", "Рава-Русская" и "Августовское", в целом предлагали взятки в 900 евро и 2100 долларов США.

Еще трое украинцев предлагали 3000 гривен в пункте пропуска "Вилок". Они маскировались под венгров, пытаясь пересечь границу по видам на возвращение в Венгрию и паспорта гр. Венгрии, якобы, были изданы в г. Берегово в день их путешествия. Однако впоследствии у них нашлись паспорта граждан Украины, и они подпадали под категорию, ограниченную в выезде.

По всем случаям внутренней безопасностью ГПСУ в подразделения полиции направлены сообщения о совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 369 УКУ.

В дальнейшем сотрудниками полиции было предложено, после составления необходимых процессуальных документов, направить данных лиц в военкоматы за уклонение от призыва (или мобилизации).

ГПСУ призывает граждан не пытаться предлагать деньги пограничникам, ведь это предусмотрена уголовная ответственность.

Дословно: "Кроме этого отметим, если кому-то известно о попытках вымогания неправомерной выгоды сообщать сразу на телефоны горячих линий, фиксируйте информацию на служебных бейджах, указывайте время и пункт пропуска и другие данные.

Призываем всех к самоорганизации, поддержке друг друга, особенно детей, в это непростое время, не спекулировать, не соглашаться на предложения мошенников или пытаться обойти очередь. Ваша ответственность будет способствовать скорейшему пересечению границы".

Темы: Военное положениевойнаПограничная служба
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