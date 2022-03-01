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Президент: Обороной Киева займется опытный генерал

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 11:44
Президент: Обороной Киева займется опытный генерал
фото: укринформ

Президент Владимир Зеленский назначил главой Киевской городской военной администрации генерала Николая Жирнова для профессиональной обороны столицы.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь Зеленского: "Уважаемые киевляне! Оборона столицы – превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного. Чтобы гарантировать оборону города. Чтобы блокировать врагу происки в нашей столице. Чтобы у киевлян все было необходимо. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич.

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Служил командующим силами поддержки. На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных Сил Украины в 14-15 годах. Сейчас в СНБО – государственный эксперт Службы военной безопасности. Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице".

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Темы: ЗеленскийКиев
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