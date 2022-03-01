Как помочь армии в войне против оккупанта: инструкция от СБУ

Служба безопасности Украины пошагово объяснила, как помогать украинским военным с помощью официального чат-бота для выявления вражеской техники и сил противника.

Источник: СБУ

Дословно: Чтобы наше противодействие оккупантам было еще более эффективным и вы не попадали на фейковые страницы, даем простую инструкцию:

t.me/stop_russian_war_bot - прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота

У вас сразу откроется страница чата

Щелкните "staяrt"/"начать" внизу диалогового окна

Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.

Также просим вас отправлять информацию структурированно:

Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)

Количественный состав отмеченных сил врага и их тип

Дополнительная информация о направлениях движения и целях

Особые приметы подозрительных лиц

С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!".