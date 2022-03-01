Как помочь армии в войне против оккупанта: инструкция от СБУ
Вторник, 1 марта 2022, 12:42
Служба безопасности Украины пошагово объяснила, как помогать украинским военным с помощью официального чат-бота для выявления вражеской техники и сил противника.
Источник: СБУ
Дословно: Чтобы наше противодействие оккупантам было еще более эффективным и вы не попадали на фейковые страницы, даем простую инструкцию:
Реклама:
- t.me/stop_russian_war_bot - прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота
- У вас сразу откроется страница чата
- Щелкните "staяrt"/"начать" внизу диалогового окна
- Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.
Также просим вас отправлять информацию структурированно:
- Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
- Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
- Дополнительная информация о направлениях движения и целях
- Особые приметы подозрительных лиц
С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!".
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