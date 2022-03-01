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Как помочь армии в войне против оккупанта: инструкция от СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 12:42
Как помочь армии в войне против оккупанта: инструкция от СБУ

Служба безопасности Украины пошагово объяснила, как помогать украинским военным с помощью официального чат-бота для выявления вражеской техники и сил противника.

Источник: СБУ

Дословно: Чтобы наше противодействие оккупантам было еще более эффективным и вы не попадали на фейковые страницы, даем простую инструкцию:

Реклама:
  • t.me/stop_russian_war_bot - прямо сейчас кликните с вашего смартфона или ПК по этому адресу официального чат-бота
  • У вас сразу откроется страница чата
  • Щелкните "staяrt"/"начать" внизу диалогового окна
  • Готово! Теперь у вас есть чат в своих диалогах и при первой необходимости вам уже не нужно будет его искать. Вы можете сразу сообщать нам оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.
 

Также просим вас отправлять информацию структурированно:

  • Город, область события, время обнаружения, геолокация (если возможно)
  • Количественный состав отмеченных сил врага и их тип
  • Дополнительная информация о направлениях движения и целях
  • Особые приметы подозрительных лиц

С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!".

 

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Темы: войнаСБУ
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