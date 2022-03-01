Колонна врага может направиться на Кривой Рог – Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул предупредил, что в районе Баштанки зафиксировали движение техники врага, которая может двигаться в сторону Кривого Рога.

Источник: Facebook Вилкула

Дословно: "В районе Баштанки обнаружено движение крупной колонны техники противника.

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Возможное направление движения колонны – в направлении Кривого Рога.

Прошу все предприятия отпустить работников домой, всем следить за информационными сообщениями, быть готовыми проследовать в укрытия".

Детали: Вилкул призвал не паниковать: "На исполнение времени один час".