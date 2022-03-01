"С Украиной ЕС будет крепче": Зеленский в Европарламенте. Ему аплодируют стоя

Президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и заявил, что Украина доказала, что выбрала Европу, а теперь Европа должна выбрать Украину и поддержать вступление в ЕС.

Источник: выступление президента в Европарламенте

Прямая речь: "Уважаемые присутствующие, вы знаете я последние дни не знаю как правильно всех приветствовать, потому что я не могу говорить "доброе утро", "добрый день" или "добрый вечер".

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И это абсолютная правда, потому что ежедневно для кого-то этот день точно не добрый, ежедневно этот вечер точно последний.

Я говорю о своих гражданах, гражданах Украины, которые защищают ценой своей жизни свободу...

Я рад этому настроению – объединяющему. Я рад, что мы объединили сегодня всех вас – страны Европейского Союза, но я не знал, что такой ценой. Это трагедия для меня, для каждого украинца и нашего государства. Такая высокая цена. Очень высокая цена.

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Две революции, одна война и 5 дней полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Вы знаете я не буду читать с бумажки, потому что бумажки в жизни моего государства закончились. Всё это реальность. Все эти погибшие люди.

Я считаю, что мы отдаем сегодня за ценности, за права, за свободу, просто за желании быть равными, такими же, как и вы, как каждый человек, мы отдаем наших лучших людей, сильнейших украинцев.

Мы часто любим говорить, что мы всех победим, и я очень рад, что вы сейчас об этом не только говорите, но и видите это. И мы точно всех победим. Я уверен в этом.

Есть такое выражение "украинский выбор Европы", к чему мы стремились, к чему шли и идем. Я бы очень хотел, чтобы сегодня звучал у вас там к нам "выбор Европой Украины".

У меня есть несколько минут, чтобы пообщаться с вами, потому что у нас небольшие перерывы из-за постоянных обстрелов и ракетных ударов...

Мы боремся за свою землю и за свою свободу и поверьте мне, несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в нашу свободу и государство не зайдет. Поверьте мне каждая площадь сегодняшнего дня, как бы она ни называлась, она будет называться площадью Свободы в каждом городе государства.

Никто нас не сломает. Мы сильны. Мы украинцы...

У нас очень мотивированный народ. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь, а сейчас мы боремся за выживание и это сейчас наша величайшая мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что сегодня мы показываем, что мы такие и есть.

С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока.

Мы доказали свою силу, доказали, что мы как минимум такие же как и вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете, докажите, что вы действительно европейцы. Тогда жизнь победит смерть, а мир – тьму".

Детали: Президент отметил, что Украина платит слишком высокую цену за свою свободу. Украинцы теряют своих лучших людей, защитников, детей.

По его словам, Украина давно выбрала Европу, а теперь пора Европе выбрать Украину.

Также президент рассказал, что войска врага обстреливают гражданское население и жилые дома.