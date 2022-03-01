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Президент Европарламента: Мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на вступление

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 13:07
Президент Европарламента: Мы поддержим предоставление Украине статуса кандидата на вступление
РОБЕРТА МЕТСОЛА ФОТО: САЙТ ROBERTA METSOLA

Европейский парламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать над тем, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола на внеочередной пленарной сессии, посвященной войне РФ против Украины, сообщает "Европейская правда".

"Мы признаем европейскую перспективу Украины. И, как четко отмечает резолюция (которую планирует принять Европарламент. - Ред.), мы приветствуем заявку президента Украины о статусе кандидата, и мы будем работать над этой целью. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", - сказала Метсола.

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Она заявила, что Европарламент полностью поддерживает украинцев в их "борьбе за выживание в эти темные времена нашей истории".

На заседании парламента присутствуют все топ-чиновники ЕС – президент Евросовета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

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В ЕС считают, что процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

Добавим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался за ускоренное вступление Украины в Европейский Союз.

Темы: ЕС
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