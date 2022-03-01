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Резников: Враг готовит дезу о капитуляции. Не дождутся!

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 14:27

Министр обороны Алексей Резников предупредил, что враг готовит дезинформацию о якобы капитуляции военно-политического руководства страны и опроверг ее. СБУ также подчеркивает: капитуляция невозможна.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Уважаемые украинцы!

128 часов обороны.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинцев и украинской армии.

Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массированы вбрасываться фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

В "подтверждение" этого фейка будут распространяться якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

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ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!"

Детали: Министр обнародовал свое фото из центра города, призвал не верить фейкам, предупредить всех, кого можно. Руководство страны остается в столице и продолжает работу.

 


Резинков напоминает: многие из тех, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду.

Украинские силы крепко держат оружие и продолжают сопротивление.

Слава Украине!

Служба безопасности Украины также отмечает: даже в случае исчезновения связи и возможности проверить, достоверны ли эти данные, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины – невозможны!

Дословно: "Руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов".

Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!"

Темы: войнаМинобороны
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