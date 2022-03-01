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Кличко: Ситуация угрожающая, мы будем драться и Киев не отдадим

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 13:47
Кличко: Ситуация угрожающая, мы будем драться и Киев не отдадим
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуация в городе угрожающая, враг находится на подступах к столице.

Источник: обращение Кличко, сообщает сайт КГГА

Прямая речь: "Ситуация у нас сложная. Враг – на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы теробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город, установлены блокпосты".

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"Ситуация – угрожающая. Враг хочет взять сердце нашей страны. Но мы будем драться и Киев не отдадим! Вооруженные силы, тероборона, небезразличные жители готовы и будут защищать столицу".

Детали: Кличко сообщил, что все объекты критической инфраструктуры работают. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме до 19:00.

С 20:00 до 8:00 действует комендантский час, во время которого жители должны оставаться дома или в укрытиях. По городу передвигается только транспорт со спецпропусками от военного коменданта Киева.

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Кличко выразил поддержку жителям Гостомеля, Бучи, Ворзеля, Ирпеня, Василькова – "где враг свирепствует и уничтожает все, расстреливает мирных жителей".

Темы: КиевВиталий Кличко
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