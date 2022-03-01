Оккупанты испытывают значительное облучение в Чернобыльской зоне отчуждения – Энергоатом

Энергоатом сообщает, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Абсурдности ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не отдают себе отчет, что сами являются критической группой, которая облучается больше всего. Подняв тяжелой техникой слой загрязненной почвы и пыли, пройдя маршрутами, запрещенными для передвижения, они повлекли за собой ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения, что и было зафиксировано постами автоматизированной системы радиационного контроля и передано в систему до того, как был поврежден интернет-кабель. Суммарная активность в зоне отчуждения изменена не была, а радиационные последствия возмущения остались в пределах ее территории, за исключением радиоактивного загрязнения, вынесенного на военной технике.

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Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний.

Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству".

Детали: В энергоатоме успокаивают украинцев – расположенные в Чернобыльской зоне отчуждения объекты для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом имеют защиту от ряда угроз.

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Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) отвечает требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волне, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, движущихся со смерчем, аналогичных ударам снарядов до 200 мм. Важно, что ХОЯТ-2 сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения.

Также, согласно проекту, в случае разрушения сборок с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть возникновение цепной реакции.