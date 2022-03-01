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Зеленский – Путину: "16 детей ты убил"

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 15:15
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия лжет, когда заявляет, что стреляет только в военную инфраструктуру. На руках у президента России Владимира Путина смерть 16 детей.

Источник: выступление в Европарламенте

Прямая речь: "У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это – честно.

Вчера 16 детей погибли и снова президент Путин скажет, что это какая-то спецоперация и мы бьем по военной инфраструктуре.

Где наши дети? На каких они военных заводах работают, на каких ракетах они, может, они в танках ездят?

Шестнадцать детей ты убил".

Детали: Кроме того, президент рассказал об обстреле центра Харькова. По словам Зеленского, несмотря на заблокированные города Украины, каждая площадь будет называться "площадью Свободы" в каждом городе Украины.

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Прямая речь: "Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты по Харькову. Город, который у границ с Российской Федерацией, там всегда было очень много россиян и всегда они дружили, были очень теплые отношения.

Там более 20 вузов, это город, где больше всего университетов в нашей стране. Молодежь яркая, умная, которая всегда собиралась и собирается во все праздники на самой большой площади нашего государства. Площадь Свободы - это самая большая площадь в Европе.

Представьте себе с утра две крылатые ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы".

Темы: ЗеленскийвойнаПутинубийство
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