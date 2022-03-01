Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский – Путину: "16 детей ты убил"

Алена МазуренкоВторник, 1 марта 2022, 14:15
Зеленский – Путину: 16 детей ты убил
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия лжет, когда заявляет, что стреляет только в военную инфраструктуру. На руках у президента России Владимира Путина смерть 16 детей.

Источник: выступление в Европарламенте

Прямая речь: "У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это – честно.

Реклама:

Вчера 16 детей погибли и снова президент Путин скажет, что это какая-то спецоперация и мы бьем по военной инфраструктуре.

Где наши дети? На каких они военных заводах работают, на каких ракетах они, может, они в танках ездят?

Шестнадцать детей ты убил".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Кроме того, президент рассказал об обстреле центра Харькова. По словам Зеленского, несмотря на заблокированные города Украины, каждая площадь будет называться "площадью Свободы" в каждом городе Украины.

Прямая речь: "Это утро было трагическим для всех нас. Две крылатые ракеты по Харькову. Город, который у границ с Российской Федерацией, там всегда было очень много россиян и всегда они дружили, были очень теплые отношения.

Там более 20 вузов, это город, где больше всего университетов в нашей стране. Молодежь яркая, умная, которая всегда собиралась и собирается во все праздники на самой большой площади нашего государства. Площадь Свободы - это самая большая площадь в Европе.

Представьте себе с утра две крылатые ракеты в площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такая цена свободы".

Темы: ЗеленскийвойнаПутинубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Украинскому дальнобойному оружию удалось поразить цель за 700 км
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: