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5 бойцов терробороны на российского офицера: на Сумщине провели обмен пленными

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 15:33
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В Краснополье колонна российской техники прибыла на обмен с украинскими пленными через "Зеленый коридор". Пятерых украинских бойцов терробороны поменяли на российского офицера.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Живицкий подчеркнул, что зеленый коридор организован приказом президента Владимира Зеленского.

Прямая речь Живицкого: "Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции".

Больше деталей: Список бойцов терробороны, освобожденных из вражеского плена:

  • Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
  • Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
  • Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.
  • Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
  • Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.

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Темы: СумывойнаРосcия
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