5 бойцов терробороны на российского офицера: на Сумщине провели обмен пленными
Вторник, 1 марта 2022, 15:33
В Краснополье колонна российской техники прибыла на обмен с украинскими пленными через "Зеленый коридор". Пятерых украинских бойцов терробороны поменяли на российского офицера.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram
Детали: Живицкий подчеркнул, что зеленый коридор организован приказом президента Владимира Зеленского.
Прямая речь Живицкого: "Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции".
Больше деталей: Список бойцов терробороны, освобожденных из вражеского плена:
- Квитченко Дмитрий Олегович, 1985 года, г. Тростянец.
- Позняк Валерий Семенович, 1965 года, г. Ворожба Белопольского района.
- Мокренко Игорь Владимирович, 1969 года.
- Фролков Андрей Вячеславович, 1964 года, Сумы.
- Солонарь Олег Викторович, 1974 года, Сумы.
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