5 бойцов терробороны на российского офицера: на Сумщине провели обмен пленными

В Краснополье колонна российской техники прибыла на обмен с украинскими пленными через "Зеленый коридор". Пятерых украинских бойцов терробороны поменяли на российского офицера.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: Живицкий подчеркнул, что зеленый коридор организован приказом президента Владимира Зеленского.

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Прямая речь Живицкого: "Первый обмен пленными в Сумской области состоялся! Мы обменяли наших пятерых людей с терробороны на одного российского офицера военной полиции".

Больше деталей: Список бойцов терробороны, освобожденных из вражеского плена:

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