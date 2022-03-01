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Китай готов прилагать усилия для прекращения войны в Украине – МИД

Вторник, 1 марта 2022, 15:50

Министр иностранных дел Китая Ван И заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета безопасности ООН.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную в МИДе

Детали: Согласно сообщению Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения президент РФ Владимира Путина привести силы сдерживания российской армии в особый режим боевого дежурства.

Китайский министр подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР и отметил стратегический характер двусторонних отношений.

Главы МИД также обсудили вопросы безопасности китайской общины в Украине. В этом контексте Кулеба подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан в Украине является давление их правительств на РФ, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего, варварские обстрелы мирных украинских городов.

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Темы: КитайРосcиявойна
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