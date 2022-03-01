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В Харькове русские бомбили больницу

Катерина ТищенкоВторник, 1 марта 2022, 14:55
В Харькове русские бомбили больницу
3lik.city.kharkov.ua

В Харькове российские снаряды попали в городскую больницу.

Источник: советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада", пишет Интерфакс-Украина, заместительница Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, директор городского департамента здравоохранения Юрий Сороколат в комментарии Суспільному

Прямая речь Арестовича: "В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв выясняется".

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Детали: Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, российские снаряды попали на территорию больницы №3 в Новобаварском районе.

Прямая речь Горбуновой-Рубан: "Из нее эвакуировали всех, кто там жил. Там есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. 9 человек везут в другую больницу, будем принимать".

Прямая речь Юрия Сороколата: "Единственное, что я знаю – врачи и медицинский персонал не пострадали. Пациенты тоже не пострадали. Мы сейчас будем переводить 9 пациентов-бездомных в больницу №31".

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Темы: ХарьковРосcиявойна
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