В Харькове сбили самолет, бомбивший город

В Харькове сбили российский самолет, сбросивший бомбу на жилой дом, от чего погибли 8 человек.

Источник: глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник в комментарии "Суспільному"

Детали: По информации Лукович, самолет упал в районе рынка "Лоск".

Отмечается, что это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. По предварительным данным, от бомбы погибли 8 человек, столько же травмированы.