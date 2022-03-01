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В Харькове сбили самолет, бомбивший город

Роман ПетренкоВторник, 1 марта 2022, 16:13

В Харькове сбили российский самолет, сбросивший бомбу на жилой дом, от чего погибли 8 человек.

Источник: глава Администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник в комментарии "Суспільному"

Детали: По информации Лукович, самолет упал в районе рынка "Лоск".

Отмечается, что это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы. По предварительным данным, от бомбы погибли 8 человек, столько же травмированы.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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