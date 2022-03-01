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Враг обстрелял жилые районы Мариуполя: пострадали несколько домов и школа

Евгений КизиловВторник, 1 марта 2022, 15:21

Российская армия произвела обстрел жилых районов Мариуполя. В результате военного теракта пострадали несколько домов и школа в том же районе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram со ссылкой на мэра Мариуполя Вадима Бойченко

Детали: По его словам, кроме того, обстрелам снова подверглись жилые дома в Левобережном районе, а также территория КП "Коммунальщик".

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Число пострадавших уточняется.

Прямая речь: "Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 год оккупировали и брали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним с нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим".

Темы: МариупольвойнаРосcия
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