Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

УГКЦ призывает спасти Софию Киевскую: враг готовит авиаудар

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 15:37
УГКЦ призывает спасти Софию Киевскую: враг готовит авиаудар
София Киевская. Фото с Facebook

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – соборе Софии Киевской.

Источник: информационный ресурс УГКЦ

Прямая речь главы УГКЦ, Блаженнейшего Святослава: "Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление".

Реклама:

Детали: Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

Как известно, в Софие Киевской находится замечательный мозаичный образ Богоматери Оранты XI века – ее называют хранительницей Украины.

 
Богоматерь Оранта XI века 
Фото с Facebook Софии КИевской

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Украинацерковьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Украина
Саммит G20 согласовал совместную декларацию: нашли компромисс по Украине
Крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной - Шмыгаль
Эрдоган призывает G20 пойти на компромисс с РФ по зерновой сделке - СМИ
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: