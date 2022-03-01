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УГКЦ призывает спасти Софию Киевскую: враг готовит авиаудар

Ирина БалачукВторник, 1 марта 2022, 16:37
София Киевская. Фото с Facebook

Украинская греко-католическая церковь получила информацию о том, что российские войска готовят авиаудар по самой главной святыне украинского народа со времен Киевской Руси – соборе Софии Киевской.

Источник: информационный ресурс УГКЦ

Прямая речь главы УГКЦ, Блаженнейшего Святослава: "Пусть Святая София – Премудрость Божия, вразумит тех, кто задумал совершить это преступление".

Детали: Глава УГКЦ призвал всех христиан молиться за духовную святыню славянских народов, а агрессора призвал воздержаться от этого ужасного акта вандализма.

Как известно, в Софие Киевской находится замечательный мозаичный образ Богоматери Оранты XI века – ее называют хранительницей Украины.

 
Богоматерь Оранта XI века 
Фото с Facebook Софии КИевской

Темы: Украинацерковьвойна
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