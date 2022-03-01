На границе в Беларуси 300 танков. Россия готовит провокацию, чтобы они зашли – ГУР

Россия готовит провокацию для оправдания введения беларусских войск, которые сейчас скопились на границе с Украиной. Речь идет о около 300 танках, по данным разведки.

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи беларусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 шт.

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Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута г. Пинск – Иваново – Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку беларусских войск".