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Оккупанты нанесли авиаудар по заводу в Харькове

"Украинская правда"Вторник, 1 марта 2022, 17:06
Оккупанты нанесли авиаудар по заводу в Харькове
иллюстративное фото ГСЧС

Российские войска нанесли авиационный удар по Харьковскому заводу подъемно-транспортного оборудования: есть жертвы и раненые.

Источник: корреспондент УП

Детали: В результате действий врага был разрушен не только корпус предприятия по Ново-Баварскому проспекту, но и находящийся напротив дом №95. Еще в пяти близлежащих домах ударной волной разбиты окна и выбиты стекла.

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Среди жертв и раненых этой атаки, по предварительной информации, есть дети и женщины.

Бойцы территориальной обороны охраняют место происшествия.

Организуется размещение пострадавших в ближайших детском саду и школе.

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Темы: войнаХарьков
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