Оккупанты нанесли авиаудар по заводу в Харькове
Вторник, 1 марта 2022, 18:06
Российские войска нанесли авиационный удар по Харьковскому заводу подъемно-транспортного оборудования: есть жертвы и раненые.
Источник: корреспондент УП
Детали: В результате действий врага был разрушен не только корпус предприятия по Ново-Баварскому проспекту, но и находящийся напротив дом №95. Еще в пяти близлежащих домах ударной волной разбиты окна и выбиты стекла.
Среди жертв и раненых этой атаки, по предварительной информации, есть дети и женщины.
Бойцы территориальной обороны охраняют место происшествия.
Организуется размещение пострадавших в ближайших детском саду и школе.