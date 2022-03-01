После атаки на телебашню уже возобновили цифровое вещание 8 каналов
Вторник, 1 марта 2022, 18:53
В Украине уже возобновили цифровое вещание 8 каналов после того, как российские войска нанесли удар по Киевской телебашне.
Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко
Детали: Он сообщил, что возобновили вещание таких каналов:
- UA Первый
- Совет
- 1+1
- Украина
- ICTV
- СТБ
- Интер
- Украина24
Предыстория: Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке. Погибли 5 человек.
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