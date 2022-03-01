После атаки на телебашню уже возобновили цифровое вещание 8 каналов

В Украине уже возобновили цифровое вещание 8 каналов после того, как российские войска нанесли удар по Киевской телебашне.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко

Детали: Он сообщил, что возобновили вещание таких каналов:

UA Первый

Совет

1+1

Украина

ICTV

СТБ

Интер

Украина24

Предыстория: Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке. Погибли 5 человек.