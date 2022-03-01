Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После атаки на телебашню уже возобновили цифровое вещание 8 каналов

Вторник, 1 марта 2022, 18:53

В Украине уже возобновили цифровое вещание 8 каналов после того, как российские войска нанесли удар по Киевской телебашне.

Источник: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко

Детали: Он сообщил, что возобновили вещание таких каналов:

  • UA Первый
  • Совет
  • 1+1
  • Украина
  • ICTV
  • СТБ
  • Интер
  • Украина24

Предыстория: Российские войска нанесли удар по Киевской телевышке. Погибли 5 человек.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Киевтелевидение
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
Киев
Зеленский: Через 80 лет бомба снова падает на Бабий Яр, а мир остается молчаливым
Обстрел телебашни в Киеве: погибли 5 человек, пострадали еще пятеро
Ермак об атаке на Бабий Яр: Убивают жертв Холокоста во второй раз
Последние новости
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
17:36
Зеленский утвердил состав делегации для участия в деле суда ООН о геноциде РФ
Все новости...