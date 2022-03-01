Зеленский побеседовал с Байденом

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом американское лидерство в антироссийских санкциях и оборонную помощь Украине.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь: "Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине.

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Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку".

Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022