Зеленский побеседовал с Байденом
Вторник, 1 марта 2022, 18:35
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом американское лидерство в антироссийских санкциях и оборонную помощь Украине.
Источник: Twitter Зеленского
Прямая речь: "Только разговаривал с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине.
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Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку".
Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022
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