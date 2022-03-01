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В Пентагоне указывают на понижение морального духа в некоторых подразделениях армии РФ

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 20:33

США считают, что боевой дух воюющих против Украины российских войск в некоторых подразделениях падает.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы самостоятельно установили признаки того, что боевой дух у некоторых из этих подразделений падает. Что они, опять же, не ожидали сопротивление, которое собирались получить, и что в результате пострадал их собственный моральный дух", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, значительная часть российских вооруженных сил, используемых для вторжения в Украину, это "призывники, очень молодые люди, призванные на службу".

"Не все из них, очевидно, полностью обучены и подготовлены, или даже осведомлены о том, что их собираются отправить на боевую операцию", — добавил чиновник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине.

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Темы: РосcияармияСША
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