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В Украину из-за границы вернулись 80 тысяч человек, большинство – мужчины

Валентина РоманенкоВторник, 1 марта 2022, 21:46
фото ГПСУ

За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину: на Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, большинство из которых – мужчины.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!"

Детали: Пограничники напоминают, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь при выезде из страны.

Дополнительно: "Призываем! Не предлагайте пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы!

Вам откажут, проинформируют полицию (будете иметь проблемы с законом), а затем доставят в военкомат. Кроме того, действия тех, кто пытается "решить вопрос", отвлекают охранников границы от выполнения непосредственных обязанностей.

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Также напоминаем, что загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления Западной Границей, чтобы граждане могли сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска".

Темы: Пограничная службавойна
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