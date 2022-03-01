В Украину из-за границы вернулись 80 тысяч человек, большинство – мужчины

За 5 суток отражения агрессии люди не только покидали Украину: на Родину вернулись почти 80 тысяч наших соотечественников, большинство из которых – мужчины.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Патриоты, работавшие или временно проживавшие за границей, прибывают в Украину, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил, других военных формирований и сил территориальной обороны. Гордимся соотечественниками!"

Детали: Пограничники напоминают, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Проверки и пропускные операции максимально упрощены, минимизирован список документов, которые необходимо иметь при выезде из страны.

Дополнительно: "Призываем! Не предлагайте пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы!

Вам откажут, проинформируют полицию (будете иметь проблемы с законом), а затем доставят в военкомат. Кроме того, действия тех, кто пытается "решить вопрос", отвлекают охранников границы от выполнения непосредственных обязанностей.

Также напоминаем, что загруженность пунктов пропуска каждые три часа освещается на странице Западного регионального управления Западной Границей, чтобы граждане могли сами выбирать наименее заполненные пункты пропуска".