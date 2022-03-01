Глава Сумщины требует оружия и защиты Байрактарами – иначе техника РФ пойдет на Киев

Глава Сумской государственной администрации Дмитрий Живицкий просит помочь области защититься от нашествия российской военной техники – Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь: "На данный момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у ​​нас в Украине. (...)

Сегодня на территории Сумской области прямо сейчас заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков, заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать.

Мы понимаем: если не будет поддержки сегодня нашей армии Байрактарами, если не будет поддержки авиации, если не будет бомбардировки этих целей точными ракетами, если мы не остановим это нашествие в Сумской области, они завтра будут в Киеве. И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира".

Детали: Живицкий отметил, что "мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области", но территориальная оборона держит сегодня все населенные пункты.

"Голыми руками и только с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники", – заявил глава ОГА.

Прямая речь: "Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байракторов, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину.

Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита – бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Энлоу, любые противотанковые реактивные системы.

Сегодня наша территориальная оборона – голая и босса – защищает 1 млн 100 тысяч жителей Сумской области. И я требую, чтобы наша область осталась мирной, независимой и дальше держала независимость Украины и мир в Европе. Я требую от вас поддержки".

Детали: Живицкий отметил, что благодаря терробороне Сумщина сдерживает, уничтожает и отправляет в Россию врага: "Сегодня колонна развернулась и пошла назад".

По его словам, сегодня Сумщину "защищает НАТО... Наша Ахуенная Территориальная Оборона", которой он гордится.