Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По Херсону передвигаются российские солдаты, могут открывать огонь по жителям – ОГА

Елена РощинаВторник, 1 марта 2022, 21:37

В Херсоне фиксируют передвижение солдат российской армии, жителей города призывают не покидать свои дома.

Источник: Херсонская областная государственная администрация в Facebook

Дословно: "Внимание, важно! По городу Херсон фиксируется передвижение солдат оккупационной армии. Особенно в районах Остров, Таврический, Шуменский, ХБК

Реклама:

Поэтому обращаемся к жителям Херсона. Теперь вам нужно сидеть дома! Не выходите на улицы города без острой необходимости. Там ходят вооруженные оккупанты, которые без предупреждения могут открыть огонь по мирному населению".

Детали: Херсонская ОГА также напомнила, что в Херсоне с 20:00 до 6:00 действует комендантский час. В это время передвигаться по городу строго запрещено.

Темы: ХерсонвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Херсон
Военные уничтожили на Херсонщине уникальную разработку россиян стоимостью $200 млн
СБУ выследила жительницу Херсона, которая наводила "Шахеды" оккупантов на медучреждения города
Россияне обстреляли центр Херсона, есть погибшая и тяжело раненый
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: