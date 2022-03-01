Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США высылают российского шпиона, работавшего в ООН

"Европейская правда"Вторник, 1 марта 2022, 22:33

Соединенные Штаты высылают российского "разведчика", работающего в ООН, заявил во вторник представитель миссии США при ООН.

Об этом пишет Sky News, сообщает "Европейская правда".

"28 февраля Соединенные Штаты также инициировали процесс, требующий отъезда одного сотрудника российской разведки, работающего в Организации Объединенных Наций, который злоупотребил своими привилегиями проживания в Соединенных Штатах", — заявили они.

Реклама:

Высылка осуществляется в дополнение к 12 российским дипломатам ООН, которым Вашингтон приказал покинуть страну, сославшись на соображения национальной безопасности.

Сегодня Россия заявила, что примет ответные меры за высылку 12 человек.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что действия США "не останутся без должной реакции и ответа - не обязательно симметричного".

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что высланные дипломаты были "оперативниками разведки", которые "занимались шпионской деятельностью, наносящей ущерб нашей национальной безопасности".

Как сообщалось, накануне в МИД РФ также объявили, что министра Лаврова не пускают на встречу ООН из-за новых санкций.

Перед тем Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации.

Темы: СШАшпионажООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Нуланд: Должны показать Путину, что мы готовы к длительному противостоянию
Директор ФБР: в США еще слишком много российских шпионов
Руководители Intel, Google и других компаний отправятся с Байденом во Вьетнам - Reuters
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: