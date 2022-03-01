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Оккупанты бомбят Житомир: попали в дом возле больницы

Алена МазуренкоВторник, 1 марта 2022, 22:58
Оккупанты бомбят Житомир: попали в дом возле больницы
фото: ГСЧС

В Житомире оккупанты попали авиабомбой в жилой дом возле больницы.

Источник: мэр города Сергей Сухомлин, ГСЧС

Прямая речь: "Только что в жилой дом по улице Сабурова рядом с нашей второй больницей им. Павлусенко попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна и двери.

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Количество потерпевших уточняем. На месте работают пожарные, МВД и все, кому не безразличен Житомир".

Детали: Спасатели сообщили, что в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы.

Житомирский городской совет сообщил, что в результате авиаудара "минимум 4 погибших, среди них есть дети".

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Журналистка Татьяна Лещенко позже сообщила, что погибли люди в частных домах. По состоянию на 01:00 под завалами подтвердили гибель троих взрослых лиц и одного ребенка, четвертого, а 12-х взрослых и 4-х детей вытащили из-под завалов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, еще находятся люди.

В настоящее время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в телеграмме, что удар производили из Беларуси крылатой ракетой "Калибр". Враги целились, по его словам, по базе 95 Бригады в Житомире.

Темы: ЖитомирвойнаУкраинаРосcия
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