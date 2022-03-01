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Оккупанты бомбят Житомир: попали в дом возле больницы

Мазуренко Алена Вторник, 1 марта 2022, 23:58
фото: ГСЧС

В Житомире оккупанты попали авиабомбой в жилой дом возле больницы.

Источник: мэр города Сергей Сухомлин, ГСЧС

Прямая речь: "Только что в жилой дом по улице Сабурова рядом с нашей второй больницей им. Павлусенко попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна и двери.

Количество потерпевших уточняем. На месте работают пожарные, МВД и все, кому не безразличен Житомир".

Детали: Спасатели сообщили, что в результате авиаудара предварительно повреждены 10 частных жилых домов (в 3-х из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы.

Предварительно погибли два человека, травмированы три.

В завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди.

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В настоящее время спасатели разбирают завалы и ликвидируют пожар.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил в телеграмме, что удар производили из Беларуси крылатой ракетой "Калибр". Враги целились, по его словам, по базе 95 Бригады в Житомире.

Темы: ЖитомирвойнаУкраинаРосcия
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