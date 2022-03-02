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Николаевщина под контролем ВСУ, враг понес большие потери

Светлана КизиловаСреда, 2 марта 2022, 00:16

В ходе боев в Николаевской области 1 марта украинские защитники разбили большую вражескую колонну, российские солдаты разбежались врассыпную.

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Детали: По предварительной информации, удалось уничножить около 800 единиц российской техники. Точные данные Ким соберет и опубликует позже.

Во время боя ЗСУ потеряли один вертолет, при этом оба пилота живы.

А вот потери противника - значительные.

Глава Николаевской ОГА рассказал, что очень много оккупантов так и осталось в полях Николаевщины - у них просто закончилась солярка. "Завтра пойдем их всех искать", - добавил он.

При этом в ходе боев Тероброны города Баштанки отобрала у оккупантов два российских БТРа и оставила себе в пользование.

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Прямая речь: Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди перегородили путь техники. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снигиревке (населенные пункты возле Николаева - УП) гражданские взяли в плен и разоружили российских военных. Орки от них бежали конно-пешим способом, побросали технику, жгли ее.

Все населенные пункты под нашим контролем! Сегодня ночь, когда в селах Николаевской области появится много новой техники".

Темы: Николаевская областьвойнаРосcия
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