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В Херсоне оккупанты захватили вокзал и порт, российская техника под ОГА – журналистка

Елена РощинаСреда, 2 марта 2022, 00:43

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян.

Источник: корреспондентка в Херсоне Эрика Авдиева в совместном эфире телеканалов

Прямая речь: "На сегодня то, что мы видим по веб-камерам города: перед облгосадминистрацией выстроилась военная техника.

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Херсонский городской глава Игорь Колыхаев обратился к президенту Украины, Верховной Раде, международным миссиям, чтобы они помогли организовать зеленый коридор, чтобы собрать сотни трупов и разрешить вывезти продукты питания и медикаменты. Он отмечает, что много погибших среди военных, а именно в территориальной обороне. (...)

По его информации, захватили железнодорожный вокзал и морской порт".

Детали: Люди почти весь день не выходили из укрытия, потому что слышали взрывы и выстрелы. Взрывы раздавались до самого вечера, ночью слышны автоматные очереди.

ВИДЕО ДНЯ

Есть попадание в дома в разных микрорайонах: Таврический, Шуминский, ХБК.

В микрорайоне ХБК в одном из двух домов, в которые попали снаряды, находилась беременная женщина – ее удалось эвакуировать.

По словам журналистки, еще пополудни на улице Синявина мужчина вышел из укрытия, чтобы взять еду из квартиры, его ожидали беременная жена с маленьким ребенком. Он попал под обстрел военных, фрагменты его тела собирали родители.

В парке близ нефтеперерабатывающего завода произошло боевое столкновение между территориальной обороной города и российскими военными. Погибли бойцы терробороны.

На улицах города в течение дня наблюдается тяжелая техника и пехота.

В Херсоне есть улицы, где нет энергоснабжения или воды.

Люди стараются не выходить из домов.

Магазины закрыты, но есть случаи мародерства: российские военные заходят в них и забирают то, что осталось.

Темы: Херсонвойнаоккупация
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