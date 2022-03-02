"Это катастрофа": московские депутаты просят Путина прекратить войну

В России депутаты одного из округов Москвы написали письмо Владимиру Путину, в нем они предупреждают, что агрессия против Украины выльется в обнищание всей страны и приведет к другим негативным последствиям.

Источник: российская служба BBC

Детали: Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в Москве выступил с осуждением военных действий на территории Украины, которые ведет российская армия.

Они призвали президента страны-агрессора немедленно вывести войска из Украины.

В письме к Путину депутаты назвали вторжение в Украину катастрофой.

Дословно: "Это путь к деградации и обнищанию страны (Российской Федерации - УП). Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб".