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"Это катастрофа": московские депутаты просят Путина прекратить войну

Среда, 2 марта 2022, 02:19
Путин, Getty Images

В России депутаты одного из округов Москвы написали письмо Владимиру Путину, в нем они предупреждают, что агрессия против Украины выльется в обнищание всей страны и приведет к другим негативным последствиям.

Источник: российская служба BBC

Детали: Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в Москве выступил с осуждением военных действий на территории Украины, которые ведет российская армия.

Они призвали президента страны-агрессора немедленно вывести войска из Украины.

В письме к Путину депутаты назвали вторжение в Украину катастрофой.

Дословно: "Это путь к деградации и обнищанию страны (Российской Федерации - УП). Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб".

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