"Это катастрофа": московские депутаты просят Путина прекратить войну
Среда, 2 марта 2022, 02:19
В России депутаты одного из округов Москвы написали письмо Владимиру Путину, в нем они предупреждают, что агрессия против Украины выльется в обнищание всей страны и приведет к другим негативным последствиям.
Источник: российская служба BBC
Детали: Совет депутатов муниципального округа Гагаринский в Москве выступил с осуждением военных действий на территории Украины, которые ведет российская армия.
Они призвали президента страны-агрессора немедленно вывести войска из Украины.
В письме к Путину депутаты назвали вторжение в Украину катастрофой.
Дословно: "Это путь к деградации и обнищанию страны (Российской Федерации - УП). Никакие иные действия не могли бы причинить экономике России больший ущерб".