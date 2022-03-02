В Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

Глава Мордовской Республики РФ сообщил о смерти на территории Украины высокопоставленного российского военного Виктора Ивановича Исайкина во время попытки оккупации.

Источник: Глава Мордовии Артем Здунов

Детали: Здунов сообщил, что убитый поехал в Украину "выполнять боевые задачи", то есть в составе российских войск участвовать в попытке оккупации другой страны. Он имел звание полковника.

Дословно: "При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк. Ему было 40 лет. Виктор Иванович Исайкин - кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России".

Ликвидированный в Украине оккупант Виктор Иванович Исайкин Автор фото: глава Мордовии Артем Здунов

Напомним: По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.