Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине ликвидирован российский полковник Исайкин

"Украинская правда"Среда, 2 марта 2022, 02:49

Глава Мордовской Республики РФ сообщил о смерти на территории Украины высокопоставленного российского военного Виктора Ивановича Исайкина во время попытки оккупации.

Источник: Глава Мордовии Артем Здунов

Детали: Здунов сообщил, что убитый поехал в Украину "выполнять боевые задачи", то есть в составе российских войск участвовать в попытке оккупации другой страны. Он имел звание полковника.

Дословно: "При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк. Ему было 40 лет. Виктор Иванович Исайкин - кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России".

Ликвидированный в Украине оккупант Виктор Иванович Исайкин
Ликвидированный в Украине оккупант Виктор Иванович Исайкин
Автор фото: глава Мордовии Артем Здунов

Напомним: По состоянию на 6 утра 1 марта враг потерял уже более 5,7 тысячи солдат, более 800 боевых машин, почти 200 танков и много другой техники, 200 российских военных – в плену.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаРосcияУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК

Кабмин определился, что делать с телами оккупантов

Путин готов продолжать диалог, только если Украина выполнит все требования РФ

Фото, Видео, ОбновленоНа антивоенных акциях в РФ полиция жестоко избивает людей

Оккупанты обстреляли Краматорск: есть жертвы, много раненых

Путин - Эрдогану: Остановлю войска, только когда Украина сдастся

Все новости...
война
В Харькове возле военного госпиталя были бои: потерь среди защитников нет
Минцифры запустило флешмоб по сбору средств "Отправ Путина на Юпитер"
"Путин просчитался": Байден похвалил украинский народ за храбрость и решительность
Последние новости
18:41
Группа путинских чиновников заявила о "тяжелых последствиях" войны с Украиной
18:35
Пропаганда РФ в деле: оккупанты уже нашли в Украине "боевые" наркотики, чуму и сибирскую язву
18:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
18:31
Российские войска обстреляли блокпост в Киевской области: 5 погибших
18:27
Новинский: Назвать Путина преступником может только суд
18:14
ВИДЕОВ Украине более 2 тысяч иностранных студентов страдают из-за России – Верещук
18:09
РФ готовит обстрелы мирных российских городов, чтобы обвинить Украину – СНБОУ
18:01
Украина просит Совбез ООН о миротворцах для объектов критической инфраструктуры
17:56
Россия анонсировала новые удары по украинским предприятиям ОПК
17:52
Nvidia прекращает продажу всех продуктов в Россию
Все новости...