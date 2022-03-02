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Сумщина: оккупанты зашли в Тростянец тремя колоннами и заняли город

Елена Рощина, Ирина БалачукСреда, 2 марта 2022, 01:56
Сумщина: оккупанты зашли в Тростянец тремя колоннами и заняли город
Уничтоженная вражеская техника. ФОТО с ТГ ЖИВИЦКОГО

Город Тростянец, расположенный между Сумами и Ахтыркой, заняли российские войска.

Источник: журналисты в телеэфире объединенного украинского вещателя, глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Детали: По данным журналистов, российские войска тремя колоннами зашли в Тростянец 1 марта и заняли город. Они снесли танком ворота в Круглый двор (особняк-манеж, памятник архитектуры XVIII века – ред.) и разбили картинную галерею.

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В городе повреждены линии электропередачи и дороги. Также в Тростянце частично нет интернета, не транслируется телевидение и радио.

 
Вражеская техника
Фото С ТГ Живицкого

Прямая речь корреспондента Андрея Крамченкова: "Тростянец по факту сейчас захвачен, тероборона борется, но несколько колонн тяжелой техники вошли в город. Они же прикрываются гражданскими. За пределами города по ним работают артиллерия и Байрактары, а сейчас они спрятались фактически за гражданским населением.

По факту они укрепились в Тростянце, захватывают предприятия, захватили Круглый двор – это такая маленькая крепость. И сейчас не очень понятно, как их уничтожать, потому что тероборона вооружена легким стрелковым вооружением, иногда усилена противотанковыми средствами, коктейлями Молотова, но с тяжелой техникой она справиться не может". 

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Вражеская техника 
Фото С ТГ Живицкого

Детали: По словам Живицкого, россияне ходят по домам, достают людей из подвалов и заставляют их сидеть на улице ночью, потому что "боятся авиаударов, боятся работы нашей артиллерии".

В то же время глава ОВА со ссылкой на главу Тростянецкого общества Юрия Бову сообщил, что городские власти работают даже в таких условиях. В частности, людей обеспечивают едой, пекут хлеб. И продолжает работу территориальная оборона. 

 
В Тростянце пекут хлеб
Фото С ТГ Живицкого

Живицкий также показал фото уничтоженной терробороной техники противника.

Темы: Сумская областьвойнаРосcияоккупация
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